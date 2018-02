Tênis: Ljubicic e Koubek decidem Torneio de Zagreb O croata Ivan Ljubicic e o austríaco Stefan Koubek farão neste domingo a final do Torneio de Zagreb, na Croácia. Na semifinal, Ljubicic, que é o primeiro cabeça-de-chave, derrotou neste sábado o sérvio-montenegrino Novak Djokovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5-7), 6/3 e 6/4. Já Koubek venceu o inglês Tim Henman, também por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.