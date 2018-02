Tênis: Malisse vence e enfrentará Haas na final nos EUA O belga Xavier Malisse jogará a final do torneio de tênis de Delray Beach (EUA), válido para o circuito da ATP e dotado com US$ 380.000 em prêmios, após vencer na semifinal o espanhol Guillermo García-López. Malisse, terceiro cabeça-de-chave, não deu chances ao espanhol, que não conseguiu repetir a boa atuação das quartas-de-final, quando eliminou o americano Andre Agassi. O belga venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Malisse enfrentará na final o alemão Tommy Haas, que venceu o norte-americano Vincent Spadea também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2.