Tênis: Maria Sharapova conquista o título do US Open Uma russa reina em Nova York. Maria Sharapova conquistou o título do US Open ao vencer a belga Justine Henin-Hardenne por 2 sets a 0, com duplos 6/4. Este é o segundo título de Grand Slam da carreira, depois de ter vencido Wimbledon em 2004 e ter dado nova cara ao tênis feminino. Agora, com 19 anos, Sharapova revelou um tênis consistente e mereceu o título, pelas duas boas semanas em Nova York. Aliás, se no seu primeiro título, em Wimbledon, uma ligação por celular para sua mãe virou um charme, agora em Nova York ela repetiu a cena, com um modelo arrojado de telefone, no que mais pareceu uma ação de marketing. Em seu estilo, revelou todo seu amor a Nova York. ?Esta é a cidade que mais amo no mundo e jogar aqui é um privilégio?. O momento da coroação de Maria Sharapova, porém, ficou marcado por um incidente. Ao receber o troféu de campeã, ficou tão entusiasmada na comemoração que ao dar pulinhos de alegria, a tampa na taça caiu na sua cabeça. Esperta, não perdeu o jeito e com sorriso contagiante ironizou a cena. É curioso ver nos Estados Unidos, uma torcida tão fanática por uma russa. Mas Sharapova sabe como conquistar corações em todo o mundo. Ao revelar seu amor a Nova York, também fez uma homenagem a Billie Jean King - que a partir desse ano dá seu nomes ao complexo de Flushing Meadows. ?Agradeço a Billie por tudo que fez pelo tênis e pelas mulheres. Não fosse ela, talvez não estivéssemos aqui nesse momento?, disse Sharapova. Bela e charmosa e agora rainha em Nova York, Maria Sharapova desfilou pelos quatro cantos do estádio Arthur Ashe com seu troféu de campeã.