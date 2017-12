Tênis: Mary Pierce passa por cirurgia no joelho esquerdo A tenista francesa Mary Pierce passará por uma cirurgia nesta segunda-feira para reparar uma ruptura de ligamento no seu joelho esquerdo, em Colorado, nos Estados Unidos. A operação será realizada pelo Dr. Richard Steadman, médico especialista neste tipo de procedimento. Pierce sofreu a grave lesão no WTA de Linz, na Áustria, em uma partida contra a russa Vera Zvonareva. Com três match points à sua disposição, a francesa realizou o movimento de saque e, de repente, desabou na quadra segurando o joelho esquerdo. Chorando de dor, a tenista foi retirada da quadra de maca e levada imediatamente a um hospital, onde foi diagnosticado o rompimento. Com 31 anos, Pierce está agora com sua carreira ameaçada. Ela deverá ficar no mínimo seis meses afastada das quadras. Atualmente em 79.º no ranking mundial, a tenista reúne 18 títulos de simples, incluindo os troféus de 1995 do Aberto da Austrália e de 2000 em Roland Garros.