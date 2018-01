Tênis: Mello é eliminado na Austrália O tênis brasileiro já disse adeus à disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada de 2006. Depois de Marcos Daniel ter sido eliminado pelo francês Julien Benneteau por 6/2, 6/1, 3/0 e desistência, Ricardo Mello também caiu na rodada de abertura do torneio, em Melbourne, ao perder para Gilles Muller, de Luxemburgo, por 5/7, 6/2, 6/7 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/0. Mello, que caiu duas posições no ranking dessa semana, passando a ocupar a 131ª colocação e deverá perder mais na classificação a ser divulgada após o Aberto da Austrália, chegou a ter uma certa chance de vitória diante de Muller. No quarto set, esteve em vantagem de 5 a 4 e deixou a partida ir para o tie break. Depois, no quinto set, não ofereceu resistência, sendo superado por um humilhante 6 a 0.