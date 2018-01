Tênis: Moya será atração do Brasil Open Ex-número 1 do mundo e campeão de Roland Garros em 1998, o tenista espanhol Carlos Moya será mais uma das atrações do Brasil Open, torneio que começará no dia 18 de fevereiro, na Costa do Sauípe. Esta será a segunda vez que Moya joga na Bahia. A primeira foi em 2004 e gostou tanto que recomendou a competição a seu amigo Rafael Nadal, que foi o campeão do Brasil Open do ano passado. Moya estará ao lado de Gustavo Kuerten, Juan Carlos Ferrero, Gaston Gaudio e Guillermo Coria, como os principais jogadores do evento. A organização - a Octagon Koch Tavares - esteve em negociação com o russo Marat Safin, que por estar ainda contundido não confirmou a participação no Brasil Open. Assim, Moya passou a ocupar seu lugar como um dos wild cards (convidados).