Tênis: na Polônia, Gaudio é eliminado nas oitavas-de-final Favorito ao título do Torneio de Sopot, evento polonês que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios, o tenista argentino Gaston Gaudio, cabeça-de-chave número três da competição, foi surpreendido e eliminado nas oitavas-de-final pelo austríaco Oliver Marach por 2 sets a 1. Gaudio, atualmente número 20 do mundo, começou bem a partida e conseguiu fechar o primeiro set em 7/5. No entanto, o argentino, campeão de Roland Garros em 2004, acabou cometendo erros no segundo e Marach fechou em 6/4. Já o terceiro set foi disputadíssimo e o austríaco levou a melhor no tie-break por 7/6 (7/4). Em outra partida disputada nesta quarta, o argentino Carlos Berlocq garantiu vaga às quartas-de-final ao derrotar o checo Lukas Dlouhy por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/5 e 6/0.