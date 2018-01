Tênis: Ricardo Mello desafia Agassi em Delray Beach Ricardo Mello tem como uma de suas maiores conquistas o título do ATP Tour de Delray Beach, nos Estados Unidos, em 2004. Mas nesta segunda-feira, no primeiro jogo da sessão noturna, às 22 horas (de Brasília), terá pela frente Andre Agassi, que está retornando ao circuito. Em Viña del Mar, no Chile, outros dois brasileiros também devem ter estréias complicadas. Flávio Saretta joga contra o sérvio Boris Pashanski, enquanto Marcos Daniel pega o ídolo local, Nicolas Massu.