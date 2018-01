Tênis: Ricardo Mello terá pedreira na estréia Com dois tenistas brasileiros garantidos na chave principal, foi sorteado, nesta sexta-feira, as chaves do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começará na próxima segunda-feira. O paulista Ricardo Mello, atual n.º 129 do mundo, terá pela frente um adversário difícil na primeira rodada: Gilles Muller, de Luxemburgo, que está na 70ª colocação do ranking. O gaúcho Marcos Daniel (97.º) enfrentará um tenista vindo do qualificatório. Entre os favoritos, o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, jogará contra Denis Istomin, do Uzbequistão. O segundo pré-classificado, o norte-americano Andy Roddick tem de esperar o qualificatório para saber o rival. O australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave 3, encarará o checo Robin Vik. Feminino - As principais favoritas na chave feminina não deverão ter dificuldades na primeira rodada. A norte-americana Lindsay Davenport, número 1 do ranking, estreará contra a australiana Casey Dellacqua. A belga Kim Clijsters, segunda pré-classificada, terá pela frente a sul-coreana Yoon Joong Cho e a russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave 4, encarará a alemã Sandra Kloesel.