Tênis: Sharapova e Clijsters vencem nos Estados Unidos Pelas oitavas-de-final do Torneio de San Diego, evento disputado nos Estados Unidos que distribui mais de US$ 1,34 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número um da competição, eliminou a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Com o resultado, Clijsters, que é a atual número dois do mundo, vai pegar nas quartas-de-final a suíça Martina Hingis, cabeça oito, que eliminou a italiana Flavia Pennetta por 2 a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1. Outro favorita ao título em San Diego, a russa Maria Sharapova, cabeça número dois, não encontrou problemas para fazer duplos 6/4 na sua compatriota Vera Zvonareva. Agora, Sharapova vai enfrentar nas quartas a francesa Mary Pierce, que passou facilmente pela finlandesa Emma Laine por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1 Em outros jogos pelas oitavas, a russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave quatro, passou pela indiana Sania Mirza por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 6/3). Ela vai enfrentar na próxima fase a suíça Patty Schnyder, que também por 2 a 1 derrotou a argentina Paola Suárez, parciais de 6/3, 3/6 e 6/1. O outro confronto pelas quartas de San Diego acontecerá entre a checa Nicole Vaidisova, que derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 0 (6/4 e 6/2), e a russa Anna Chakvetadze, que por 2 a 1 eliminou a sérvia Ana Ivanovic, parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.