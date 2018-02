Tênis: Sharapova e Hingis duelam nas semifinais no Japão O esperado duelo de talento e beleza entre a russa Maria Sharapova e a suíça Martina Hingis vai acontecer nas semifinais, marcadas para este sábado, no Pan Pacific Open, disputado em Tóquio. Nas quartas-de-final, nesta sexta-feira, Sharapova passou pela australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), mesmo placar feito por Hingis contra a russa Maria Kirilenko - parciais de 6/2 e 6/4. O jogo reúne duas jogadoras de incrível desempenho no Japão. Hingis, antes de deixar o circuito profissional por três anos, foi campeã desta competição em 1997, 1998, 2000 e 2002, enquanto a tenista russa ganhou em 2003 e no ano passado. O encontro está também cercado de um certo clima de rivalidade e muita expectativa. Hingis não esconde seu desejo de desafiar a tenista mais badalada do momento. ?Eu sempre disse que gostaria de enfrentar a Sharapova. Agora vou ter minha chance?, disse a suíça. ?Sei que ela tem um saque muito forte e é também forte mentalmente?. Atual campeã do torneio, Maria Sharapova é mais comedida e revela uma certa dose de preocupação. ?Acho que vai ser muito legal enfrentar a Hingis, uma jogadora que jamais tive pela frente. Será, sem dúvida, uma partida difícil e vou precisar jogar bem?. Na outra semifinal, outro jogo entre beldades do tênis feminino. A russa Elena Dementieva eliminou a checa Nicole Vaidisova por 2 sets a 1 (3/6, 6/1 e 6/2) e terá pela frente a compatriota Anastasia Myskina, que ganhou de Elena Likhovtseva também por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/3).