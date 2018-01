Tenista alemão surpreende e elimina Agassi em Dubai Pelas oitavas-de-final do Torneio de Dubai, que distribui US$ 1 milhão em prêmios, o tenista norte-americano Andre Agassi, de 35 anos, foi surpreendido e acabou derrotado pelo alemão Bjorn Phau, nesta quarta-feira, por duplo 7/5. Ainda pelo Torneio de Dubai, o tenista checo Robin Vik eliminou seu compatriota Tomas Berdych por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2. O suíço Roger Federer, número 1 do mundo, venceu e se classificou às quartas-de-final. Já o russo Marat Safin foi eliminado pelo belga Olivier Rochus.