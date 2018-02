Tenista argentino é suspenso por uso de doping A Federação Internacional de Tênis (FIT) anunciou nesta quarta-feira que o tenista argentino Mariano Hood, de 32 anos, foi suspenso por 1 ano devido ao uso da substância proibida finasteride. O exame que acusou o doping no argentino foi feito após uma partida de duplas no Aberto da França, em maio de 2005. Hood jogava junto com o checo Martin Damm. Ele foi o quinto argentino punido nos últimos cinco anos por uso de substâncias proibidas. Em dezembro de 2005, o tenista Mariano Puerta foi suspenso por 8 anos depois que o exame antidoping - realizado após a final de Roland Garros, cujo título ficou com o espanhol Rafael Nadal - revelou a existência da substância etilefrine. Os outros argentinos punidos foram Juan Ignacio Chela, Guillermo Coria e Guillermo Cañas.