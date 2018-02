Tenista argentino pego em doping anuncia aposentadoria O tenista argentino Mariano Hood anunciou nesta quinta-feira que vai deixar o tênis por causa da suspensão de 1 ano, imposta na última quarta pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Hood foi punido depois que um exame antidoping realizado em maio do ano passado, no Torneio de Roland Garros, acusou a presença de finasteride, uma substância utilizada para tratamento capilar. "Não vou mais jogar. Não posso esperar tanto tempo porque vou cair muito no ranking e não tenho mais idade para recomeçar a carreira. Vou me retirar e talvez trabalhe como treinador", anunciou Hood, de 32 anos. O tenista argentino usava o finasteride há alguns anos para combater a queda de cabelo. Mas, a substância foi incluída no ano passado na lista das drogas proibidas pela ATP. Hood argumentou que não sabia que o finasteride havia sido proibido. Entretanto, o tribunal não aceitou o seu argumento e considerou o tenista culpado por não consultar a nova lista de drogas. Outros argentinos já haviam sido punidos pela ITF nos últimos cinco anos. Em dezembro de 2005, Mariano Puerta foi suspenso por 8 anos depois que o exame antidoping - realizado após a final do Torneio de Roland Garros, que teve o espanhol Rafael Nadal como campeão - revelou a existência da substância etilefrine. Além dele, os argentinos Juan Ignacio Chela, Martín Rodríguez, Guillermo Coria e Guillermo Cañas também foram pegos no doping.