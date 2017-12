Tenista brasileiro é eliminado do ATP de Munique Pela primeira rodada do ATP de Munique, Torneio que distribui aproximadamente 320 mil euros em prêmios, o brasileiro Júlio Silva não conseguiu resistir ao belga Oliver Rochus, cabeça-de-chave número cinco da competição, e foi eliminado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Em outro jogo, o argentino Guillermo Coria, cabeça-de-chave número 1, foi surpreendido e perdeu de virada para o alemão Denis Gremelmayr por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Quem também caiu fora do ATP de Munique foi o alemão Dieter Kindlmann, que foi derrotado pelo austríaco Alexander Peya por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Outro austríaco que avançou na competição foi Jurgen Melzer, que também bateu por 6/3 e 6/4 o russo Mikhail Youzhny. Em outros jogos pelo ATP de Munique, o alemão Alexander Waske derrotou o seu compatriota Florian Mayer por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Em mais um duelo envolvendo dois tenistas alemães, Bjorn Phau vencia o primeiro set por 3/2, quando Tomas Behrend se retirou por causa de uma lesão. Já o também alemão Simon Greul passou por 2 a 1 pelo sérvio Boris Pasanski, com parciais de 6/3, 6/7 (0/7) e 7/6 (10/8).