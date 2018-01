Tenista búlgara é suspensa por doping A tenista búlgara Sesil Karatantcheva, de 16 anos, foi flagrada no exame antidoping, realizado no último torneio de Roland Garros, pelo uso de nandrolona e acabou suspensa por dois anos. Um outro exame, realizado no dia 4 de julho de 2005, em Tóquio, também acusou a presença de nandrolona. Além da suspensão por dois anos - que começará no dia 1º de fevereiro -, Karatantcheva perdeu todo o dinheiro dos prêmios acumulados a partir de Roland Garros (cerca de 240 mil dólares). Em 2004, a búlgara ganhou o torneio de juniores em Roland Garros e, atualmente, era a 41ª colocada no ranking da WTA.