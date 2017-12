Tenista confirmado na Paraolimpíada O tenista paulistano Maurício Pommê garantiu nesta segunda-feira vaga para os Jogos Paraolímpicos de Atenas, ao vencer o brasiliense Carlos Jordan nos Jogos Paraolímpicos do Brasil. A competição foi realizada na quadra de saibro da Federação Paulista de Tênis, no Ibirapuera. Pommê não teve dificuldades e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. O anúncio oficial de Mauricio Pommê como integrante da delegação que vai a Atenas será nesta quarta-feira, às 11 horas, no Hotel Transamérica, assim como dos outros 96 atletas.