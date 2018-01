Tenista Djokovic conquista 1º título da carreira na Holanda O jovem tenista sérvio Novak Djokovic, de apenas 19 anos, conquistou o seu primeiro título no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) ao derrotar o chileno Nicolás Massú, neste domingo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, na final do Torneio de Amersfoort, na Holanda. Esta foi a primeira decisão na carreira de Djokovic, que ocupa a 36ª posição no ranking de entradas. Natural de Belgrado, o atleta já havia se destacado quando chegou às quartas-de-final do Grand Slam de Roland Garros, mas acabou sendo eliminado pelo espanhol Rafael Nadal, que acabou conquistando o bicampeonato do torneio francês. Djokovic também tinha conseguido um bom resultado no Torneio de Zabreg (Croácia), quando abandou a partida nas semifinais contra Ivan Ljubicic por causa de uma lesão. Com o título, o sérvio somou 175 pontos na Corrida dos Campeões e ganhou 44 mil euros em premiação.