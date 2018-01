Tenista eslovaco é flagrado no exame antidoping O secretário geral da federação eslovaca de tênis, Igor Moska, anunciou nesta terça-feira que o jogador Karol Beck, número 76 do ranking da ATP, teve resultado positivo em um exame antidoping realizado no ano passado, durante a disputa da Copa Davis. "Karol Beck foi informado há uns dez dias pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Agora, nós estamos esperando pela decisão, que deve acontecer nos próximos dias", informou Igor Moska. Na final da Copa Davis, realizada entre Eslováquia e Croácia no início de dezembro de 2005, Beck foi substituído alegando uma lesão, embora a imprensa local já repercutisse sobre um possível resultado positivo no exame antidoping. Se punido pela ITF, o tenista eslovaco pode ser suspenso por até dois anos. Mariano Puerta - Neste mês, o tenista argentino recorreu à Corte de Arbitragem do Esporte para anular a suspensão de 8 anos imposta pela ITF, em dezembro de 2005. Puerta foi pego em exame realizado na final de Torneio de Roland Garros do ano passado, vencida pelo espanhol Rafael Nadal - o exame acusou a presença da substância etilefrina.