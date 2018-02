Tenista eslovaco é suspenso 2 anos por uso de esteróides O tenista eslovaco Karol Beck, de 23 anos, foi suspenso por dois anos pela Federação Internacional de Tênis (ITF), nesta segunda-feira, por consumo do esteróide clembuterol durante a semifinal da Copa Davis de 2005 - na ocasião, a Eslováquia derrotou a Argentina por 4 a 1. A suspensão imposta pela ITF vai de 1.º de novembro de 2005 (data que o tenista atuou pela Davis) até o dia 31 de outubro de 2007. Além disso, Beck deverá devolver os US$ 42.935 que ganhou defendendo a Eslováquia e perderá todos os pontos conquistados no ranking da ATP posteriormente à sua participação na Copa Davis. O tenista eslovaco tem o prazo de três semanas para recorrer da punição.