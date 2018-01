Tenista sérvia nega que fará cirurgia para reduzir os seios A tenista sérvia Jelena Dokic desmentiu, nesta sexta-feira, que passará por uma cirurgia para redução de seios conforme foi noticiado nesta semana pelo jornal Kurir. De acordo com o diário, a jogadora faria o procedimento operatório com o intuito de melhorar seu rendimento nas quadras, que teve uma queda nas últimas duas temporadas - Dokic chegou a ser a quarta melhor do mundo e hoje é apenas a número 587 do ranking da WTA. "Não me submeti e nem farei tal intervenção. Estou muito orgulhosa do meu corpo", declarou a sérvia, que tem cidadania australiana por imposição de seu pai Damir. Irritada com a notícia, Dokic está ameaçando processar judicialmente o jornal sérvio e, caso ganhe a ação, a indenização seria doada para alguma instituição de caridade. O diário Kurir alega que a informação da possível operação foi publicada no site oficial da tenista. Outro ponto da matéria publicada, discutido por Dokic, foi sobre a sua situação econômica, que não estaria das melhores por causa dos conflitos com seu pai. "Não estou em nenhuma crise econômica. Como poderia, então, ter um Porsche e um apartamento em Zagreb (capital da Croácia, onde vive)?", indagou Dokic.