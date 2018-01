Tenistas brasileiros avançam em Campos do Jordão Os tenistas brasileiros estão aproveitando bem o fato de ter um torneio challenger no País. Dessa maneira, cinco deles avançaram para as quartas-de-final do Credicard Mastercard Tennis Cup, disputado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo: Ricardo Mello, André Sá, Tiago Alves, Júlio Silva e André Ghem continuam na disputa do título. Nesta quarta-feira, Ricardo Mello venceu com facilidade sua segunda partida em Campos, ao marcar 6/2 e 6/1 no peruano Ivan Miranda. ?Não esperava um jogo tão fácil?, admitiu o brasileiro. ?Mas joguei com intensidade desde o início da partida.? Atual campeão do torneio, o mineiro André Sá venceu o norte-americano Tyler Cleveland por 7/5 e 6/4, também nesta quarta-feira. ?Não fiz o meu melhor jogo, mas o importante é que venci e estou na briga para defender o título", avisou. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Tiago Alves fez um jogo tenso, repleto de discussões, diante do argentino Diego Veronelli e venceu por 6/1, 6/7 (8/10) e 7/6 (7/5). Nos outros jogos, André Ghem ganhou do francês Trystan Meniane por 7/6 (7/0), 4/6 e 6/3, Júlio Silva venceu o argentino Lionel Noviski por 6/2 e 6/4, o eslovaco Ivo Klec derrotou o brasileiro Thomas Belucci por 3/6, 6/4 e 6/2, o uruguaio Marcel Felder eliminou Jean Julien Roger (Antilhas Holandesas) por 7/6 (7/4) e 6/3 e o argentino Leonardo Mayer superou o brasileiro Alexandre Simoni por 7/5 e 6/3. Nas quartas-de-final do torneio, nesta quinta-feira, Tiago Alves enfrenta Ivo Klec, André Sá joga com Marcel Felder, Leonardo Mayer encara Julio Silva e André Ghem dispura com Ricardo Mello.