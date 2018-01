Tenistas brasileiros vencem no Challenger de Bogotá Os tenistas brasileiros André Sá, Thiago Alves e Ricardo Mello venceram seus compromissos pela segunda rodada do Challenger de Bogotá, na Colômbia. O torneio é válido pelo circuito da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Sá contou com o abandono do grego Vasilis Mazarakis, cabeça-de-série número oito. O tenista europeu alegou dores nas costas quando perdia a partida por 7/6 (7/4) e 2/1. O jogador mineiro pegará na próxima fase o chileno Adrian Garcia, que bateu o norte-americano Hugo Armando. Em outro jogo da rodada, Thiago Alves passou pelo argentino Sergio Roitman, sexto pré-classificado, por 2 sets a 1, com 4/6, 6/3 e 6/2. O tenista paulista pega agora o vencedor do confronto entre o norte-americano Zack Fleishman e o colombiano Santiago Giraldo. Já Ricardo Mello, 145º colocado do ranking de entradas, ganhou do australiano Alun Jones por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O atleta campineiro jogará nas oitavas-de-final com o vencedor da partida entre o paraguaio Ramón Delgado e o norte-americano Ted Kelly. O único brasileiro a perder foi Bruno Soares, que foi superado pelo mexicano Santiago González por 7/5 e 6/3.