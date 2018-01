Tenistas chinesas são campeãs nas duplas As tenistas chinesas Yan Zi e Zheng Jie ganharam a final feminina de duplas do Aberto da Austrália, nesta sexta-feira, ao derrotaram a dupla formada pela norte-americana Lisa Raymond e a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (9/7) e 6/3. "Estamos muitos felizes. Esse título é muito importante para o tênis chinês", declarou Yan, após o jogo que durou 2h e 15min. No ranking mundial, Zheng Jie é a 55ª, enquanto Yan Zi é a 88ª. Foi a primeira vitória de um tenista chinês em um torneio de Gran Slam. "Esta vitória não só nos dá uma grande alegria, mas também confiança para o futuro", ressaltou a Associação Chinesa de Tênis em nota oficial. As tenistas devem retornar para Pequim neste sábado.