Tenistas consolidam posições no novo ranking da WTA Sem entrar em quadra na última semana, as principais tenistas do mundo mantiveram nesta segunda-feira suas respectivas posições no novo ranking mundial da WTA. A francesa Amelie Mauresmo continua na liderança, com 3.746 pontos, seguida pela belga Justine Henin-Hardenne, que tem 3.474. No entanto, a diferença entre as tenistas pode aumentar nesta semana, uma vez que Mauresmo participará do Torneio de Tênis de Stuttgart, evento em que foi vice nas duas últimas edições. Já Henin-Hardenne, machucada, ficará descansando para se recuperar de uma lesão na coxa direita. Atual número 11 do ranking, a norte-americana Lindsay Davenport, que conquistou os últimos dois torneios de Stuttgart, não participará da edição desta temporada. Com isso, a russa Elena Dementieva, número seis do mundo, será a cabeça-de-chave número dois do torneio. Ainda pelo ranking da WTA, a única mudança entre as dez primeiras colocadas ocorreu com a russa Dinara Safina, que subiu para o décimo lugar, assumindo a posição que pertencia à checa Nicole Vaidisova, que caiu para 12.º. Por sua vez, a russa Maria Sharapova continua em terceira, com 3.037 pontos, seguida pela sua compatriota Svetlana Kuznetsova, com 2.384.