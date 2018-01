Tenistas consolidam posições no ranking mundial da ATP O novo ranking masculino de tênis, divulgado nesta segunda-feira pela ATP, não apresentou mudanças entre as dez primeiras posições, já que os principais tenistas da categoria decidiram descansar na última semana e ficaram de fora das competições disputadas na Áustria e nos Estados Unidos. Federer, tetracampeão de Wimbledon, continua tranqüilo na liderança, com 7.260 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, bicampeão de Roland Garros, com 4.930. Já a disputa pelo terceiro lugar continua disputada: com 3.185, o argentino David Nalbandian tem apenas 60 pontos de vantagem sobre o croata Ivan Ljubicic. Com relação aos brasileiros, o melhor colocado continua sendo Marcos Daniel, que está na 90ª colocação, com 444 pontos. Flávio Saretta é o segundo melhor tenista do País, na 107ª posição, com 405. Já Ricardo Mello subiu dez postos e foi para 129.º. Por sua vez, Gustavo Kuerten, que vem enfrentando problemas com contusões, caiu mais um pouco e foi para o 541.º lugar. No ranking feminino, da WTA, o destaque ficou para a belga Kim Clijsters, que no domingo conquistou o bicampeonato de Stanford, nos Estados Unidos, ao derrotar a suíça Patty Schnyder. Clijsters se consolidou na segunda posição, com 3.377 pontos, e continua perseguindo a líder, a francesa Amelie Mauresmo, que tem 3.692.