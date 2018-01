Tenistas espanhóis sofrem 4 derrotas em Valência Na abertura do Torneio de Valência, nesta segunda-feira, 4 tenistas espanhóis foram eliminados logo na estréia. Em compensação, para alegria da torcida local, outros dois representantes do país conseguiram passar para a segunda rodada da competição, que distribui cerca de US$ 480 mil em prêmios. Foram dois duelos entre espanhóis logo na primeira rodada. Guillermo Garcia-Lopez derrotou Feliciano Lopez por duplo 6/3 e Fernando Verdasco ganhou de Alberto Martin também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Nos outros dois jogos disputados, derrota de tenistas espanhóis em ambos. Albert Costa perdeu para o sérvio Boris Pasanski por 3/6, 6/3 e 6/4 e Guillem Burniol foi eliminado pelo alemão Florian Mayer por 6/0 e 6/3.