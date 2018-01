Tenores cantam em favor de Pequim Os "Três Tenores" - Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras - programaram para o dia 23 junho um concerto em Pequim, em apoio à candidatura da cidade, interessada em sediar os Jogos Olímpicos de 2008. Acompanhados por uma orquestra de 80 músicos e um coro de 200 pessoas, os três deverão se apresentar no palácio imperial das dinastias Ming e Qing. Além de fragmentos de óperas famosas e baladas, os três deverão cantar ainda canções populares chinesas. O ingresso deverá custar US$ 200. A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a sede dos Jogos de 2008 será anunciada em julho. Pequim concorre com Osaka, Toronto, Istambul e Paris.