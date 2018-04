Tenório: exemplo para os deficientes Antônio Tenório, 33 anos, é um gigante. Não enxerga nada desde os 19 anos, mas não se abala. Na segunda-feira, ele derrotou o chinês Run Ming no tatame do Hall Olímpico Anno Liossia, em Atenas, e conquistou o bicampeonato olímpico - já havia sido ouro em Atlanta/96. Nesta terça-feira, desfrutando o primeiro dia de folga em Atenas - "Gente, virei torcedor, contem comigo"-, ele fez questão de passar o seu recado. Não para os atletas paraolímpicos, que estão dando um show em Atenas e não precisam de elogios gratuitos, mas para aqueles que consideram que a vida acabou porque sofreram um acidente, ficaram presos a uma cadeira de rodas ou perderam a visão. "Achar que a vida acabou é o maior dos erros. O deficiente precisa saber que há vida lá fora, que há esperança e que, também, há o desporto paraolímpico. É chato dizer, mas muitas vezes a família é a culpada. Ela esconde o deficiente, passa a tratá-lo como se ele fosse quebrar, não é por aí", disse Tenório. Em Atenas, o judoca brasileiro lutou entre os meio-pesados e poderá até mudar de categoria para, aos 36 anos, ainda disputar a Paraolimpíada de Pequim, em 2008. "Nós somos o espelho do Brasil deficiente. Há muitos como nós do outro lado. E cabe a vocês (repórteres) mostrar ao Brasil o que fizemos. Queremos ser um exemplo", avisou Tenório. E, para completar, ele mandou seu recado para quem pode ajudar a mudar a história do esporte paraolímpico brasileiro. "É preciso que todos, principalmente os empresários, olhem para os deficientes com mais amor."