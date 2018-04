Tentativa de suicídio de juiz adia partida O jogo entre Colônia e Mainz, que seria realizado ontem pela Bundesliga, acabou adiado por tentativa de suicídio do árbitro Babak Rafati, de 41 anos. Como ele não apareceu no estádio, dirigentes da federação foram ao seu hotel e o encontraram caído, com os pulsos cortados. As outras partidas da 13.ª foram disputadas normalmente, com destaques para a derrota do líder Bayern Munique para o Borussia Dortmund por 1 a 0 e também para três goleadas: Borussia Mönchengladbach 5 x 0 Werder Bremen, Schalke 04 4 x 0 Nuremberg e Wolfsburg 4 x 1 Hannover.