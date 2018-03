Terceira fase de Bells Beach terá 2 duelos brasileiros e 6 surfistas do País

Após o termino das disputas encerradas apenas na madrugada deste sábado (no horário de Brasília), o Brasil garantiu a presença de seis representantes ao total na terceira fase da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe. E, curiosamente, este estágio da competição realizada na Austrália contará com dois duelos entre surfistas do País.

Os últimos dois competidores brasileiros que avançaram foram Italo Ferreira e Jesse Mendes, que se juntaram a Filipe Toledo, Willian Cardoso, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Gabriel Medina, campeão mundial de 2014, que foi o único entre eles a ter assegurado classificação direta para a terceira fase já na abertura da competição.

Italo Ferreira passou pelo segundo estágio em Bells Beach ao levar a melhor em duelo direto com o seu compatriota Michael Rodrigues. Com um desempenho de alto nível, ele alcançou 13,83 pontos na somatória das notas dos juízes, contra 9,73 do seu adversário, que acabou sendo eliminado.

Essa foi a décima bateria desta fase. E logo na seguinte foi a vez de o brasileiro Tomas Hermes cair no mar para travar uma disputa com o australiano Wade Carmichael, que brilhou ao somar 14.00, contra 11,70 de seu rival, que também deu adeus a Bells Beach.

E, finalmente na 12ª e derradeira bateria da segunda fase, Jesse Mendes se tornou o último brasileiro a avançar em Bells Beach ao impressionar os juízes com suas manobras e somar 14,26 pontos, contra 12,80 do francês Joan Duru.

Jesse Mendes, por sinal, será o primeiro surfista do País a competir na terceira fase, na qual vai enfrentar o australiano Owen Wright na terceira bateria da manhã de domingo (no horário australiano) e noite de sábado no Brasil.

Já Mineirinho será o segundo brasileiro a cair na água neste estágio da competição, na nona bateria, na qual medirá forças com o norte-americano Conner Coffin. Logo em seguida, na décima, Filipe Toledo e Italo Ferreira se enfrentarão na primeira disputa 100% brasileira do dia. E a outra ocorrerá justamente na 12ª e última bateria desta fase, com Gabriel Medina e Willian Cardoso travando outro embate decisivo.