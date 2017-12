Tergat ganha a maratona de Nova York Foi a chegada mais apertada da história da Maratona de Nova York, apenas um segundo separou o campeão do segundo colocado. Recordista mundial da distância, o queniano Paul Tergat venceu os 42 km e 195 metros em 2h09min30. Tergat, de 36 anos, derrotou o campeão do ano passado, o sul-africano Hendrick Ramaala, mas apenas nos últimos metros, na linha de chegada do Central Park, em Manhattan. Ramaala, com 2h09min31, desabou após cruzar a linha de chegada. O norte-americano Meb Keflezighi (2h09min50), medalha de prata na Olimpíada de Atenas, foi terceiro. Em 1994, o mexicano German Silva bateu o compatriota Benjamin Paredes por apenas dois segundos. Tergat, o maratonista mais rápido da história (2h04min55, em Berlim/2003), competiu pela primeira vez a prova de Nova York e se tornou o nono queniano a ganhar. Com um calor atípico para essa época do ano em Nova York e a presença de 37 mil corredores, a chegada da maratona foi emocionante. Paul Tergat, cinco vezes campeão mundial de cross country e da São Silvestre, e Ramaala correram lado a lado nos últimos 100 metros dentro do Central Park, tornando-se líder num sprint e diante de um colapso de Ramaala. ?Eu dei tudo o que podia?, disse Tergat, que usou os 20 metros finais para ganhar. ?Isso foi muito difícil. Mas eu fui batido por um grande campeão. É um dos melhores fundistas de todos os tempos?, observou um desapontado Ramaala. ?O tempo estava quente, mas eu tentei me manter frio. Nova York é uma das maiores corridas no mundo. E essa vitória foi muito especial para mim?, acentuou Tergat. ?Quem não queria correr os últimos 100 metros com Tergat??, questionou Ramaala. ?Eu fiz tudo o que pude. Paul não queria perder, eu não queria perder. Ficar em segundo não é agradável?. Feminino - Jelena Prokopcuka, da Letônia, foi a vencedora da prova feminina. Sem a recordista mundial, a britânica Paula Radcliffe, Prokopcuka, que ficou em quinto em 2004, concluiu a prova em 2h24min42, com Susan Chepkemei (2h24min56), vice-campeã de 2004, do Quênia, em segundo, e a etíope Derartu Tulu (2h25min21) em terceiro. Prokopcuka, de 29 anos, ficou entre as dez primeiras nas quatro maratonas que correu este ano, com vitórias em Osaka e na Meia Maratona de Portugal. ?Nova York é uma maratona importante?, disse Prokopcuka, que ganhou nos EUA a corrida mais importante da carreira. ?Agora, gostaria de vencer em Chicago, Boston e Londres?. Ela levou US$ 130 mil pela vitória, iniciativa de um patrocinador. Este ano, Nova York surpreendeu ao pagar prêmio maior para as mulheres ? Tergat levou US$ 100 mil.