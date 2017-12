Tergat pode voltar à São Silvestre Se dependesse só da organização da 81ª Corrida Internacional de São Silvestre, o queniano Paul Tergat, recordista mundial (2h04m55s) e campeão da Maratona de Nova York no último domingo, já estaria confirmado para a prova do 31 de dezembro, com o percurso de 15 quilômetros em São Paulo. Tergat é bem conhecido dos paulistanos: ganhou cinco vezes a tradicional prova e foi vice em uma, antes de mudar seu foco como atleta para a maratona (42,195 quilômetros). ?Os campeões da São Silvestre são sempre convidados. Amanhã (hoje) mandarei um e-mail para o Paul e para o empresário dele?, afirma Júlio Deodoro, coordenador-geral da prova, depois de o próprio fundista ter dito, ainda em Nova York, que só espera convite para vir ao Brasil, que considera sua segunda casa. Júlio Deodoro acredita que o único empecilho para Tergat não vir seja o calendário. Isso porque o queniano preparou-se para a Maratona de Nova York e deverá descansar no fim do ano para provas de cross country no fim de janeiro, na Europa, como já está acostumado, para iniciar a temporada (na modalidade, tem cinco títulos). Mas o que deve pesar mesmo contra a participação do queniano na São Silvestre é o cachê. Campeão em 1995/1996, vice em 1997 (quem venceu foi o brasileiro Émerson Iser Ben) e novamente campeão em 1998/1999/2000, Tergat recebia em torno de US$ 5 mil para correr. Hoje, deve cobrar pelo menos dez vezes mais. ?Para a São Silvestre, temos sempre um cachê fechado. Vamos torcer para que a gente consiga pagar o que ele quer?, diz Júlio Deodoro. Os convites costumam ser feitos até a segunda quinzena de novembro. Assim como Tergat, o atual campeão Robert Cheruiyot também será chamado nesta semana. Por enquanto, apenas o brasileiro Marílson dos Santos, campeão de 2003, está garantido. E para esta edição já estão inscritos nada menos que nove mil corredores (foi estabelecido limite em 15 mil). No domingo, em sua primeira Maratona de Nova York, Tergart venceu com 2h09m30, ao superar o então campeão Hendrick Ramaala, da África do Sul, depois de correrem lado a lado nos últimos 100 metros. Tergat venceu por um segundo (a menor diferença de tempo na história). O sul-africano caiu de cansaço na chegada.