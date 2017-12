Termina a 1ª rodada na seletiva do judô Terminou a primeira rodada da primeira seletiva de judô para os Jogos Olímpicos de Atenas, no Ginásio do Morumbi. O destaque ficou para a vitória do médio Carlos Honorato, em 21 segundos, diante de Edelmar Zanol. Entre os pesados, Fabiano Zambonetti surpreendeu o favorito Daniel Hernandes. Entre as mulheres, a peso leve Daniele Zangrando bateu Tânia Ferreira, enquanto a meio-médio Vânia Ishii e a meio-pesado Edinanci Silva superaram, respectivamente, Erika Moraes e Claudirene Cesar. A disputa continua e para vencer a primeira seletiva o atleta precisa de duas vitórias. Outras duas seletivas serão realizadas: em março será em Ipatinga (Minas Gerais) e em abril, ainda com local indefinido. O judô masculino tem vaga garantido nas seguintes categorias: meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado. No feminino, o Brasil tem vaga garantida na categoria leve, meio-médio e meio-pesado. Confira os resultados da primeira rodada da primeira seletiva: Feminino: ligeiro - Marli Midori venceu Daniela Polzin meio-leve - Fabiane Hukuda venceu Catia Maia leve - Daniele Zangrando venceu Tânia Ferreira meio-médio - Vânia Ishii venceu Erika Moraes médio - Kelly Cristina venceu Cristina Sebastião meio-pesado - Edinanci Silva venceu Claudirene Cesar pesado - Priscilla Marques venceu Viviane Araújo. Masculino: ligeiro - Alexandre Lee venceu Fulvio Myiata leve - Leandro Guilheiro venceu Luís Camilo meio-médio - Tiago Camilo venceu Flavio Canto médio - Carlos Honorato venceu Edelmar Zanol meio-pesado - Mario Sabino venceu Luciano Correa pesado - Fabiano Zamboneti