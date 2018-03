Termina amanhã o Brasileiro de Saltos Termina neste domingo o Campeonato Brasileiro de Saltos, no Clube Hípico Santo Amaro, com provas para todas as categorias. O destaque fica para Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, que briga pelo título. Hoje, na prova de 1,30 m com desempate a 1,40 m, o vencedor foi Rowin Von Reininghaus.