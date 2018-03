Termina em briga parceria Daniele/Georgette Desde quinta-feira à noite, a ginasta Daniele Hypolito está treinando em definitivo no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin), em Curitiba, com a seleção olímpica permanente. A transferência terminou de forma traumática a parceria de dez anos da atleta com a técnica Georgette Vidor, que a revelou para o esporte. "A Daniele foi mais uma atleta que fiz e para mim cada atleta tem uma importância enorme", disse Georgette. "Se para a Dani eu não tenho tanto valor, não posso fazer nada." O fim da relação de Georgette e Daniele foi marcado por brigas, presenciadas por funcionários do Flamengo, durante os treinados realizados na Gávea. De acordo com a técnica, sua relação com a ginasta mudou, quando ela começou a conquistar expressivos resultados em competições internacionais. Georgette lembrou que antes de a atleta despontar no cenário da ginástica, ao conquistar a medalha de prata nos exercícios de solo no Mundial de Ghent, na Bélgica, em 2001, o relacionamento era "perfeito". Sem esconder seu ressentimento com Daniele, a técnica lembrou que "toda a separação nunca é feita sem dor". "O problema é que nos momentos de glória aparece todo tipo de pessoa que fica falando coisas como: a Georgette está ultrapassada. Agora, ninguém viu o que fizemos antes de tudo isso", frisou Georgette. "Toda relação que termina, acaba com uma certa dor. Depois vai passando..." Daniele, que saiu do Rio sem falar com os jornalistas, também não escondeu mais o fim da parceria com Georgette. Ao finalizar o treino desta sexta-feira, em Curitiba, e ser questionada sobre sua conversa final com a técnica, a ginasta reagiu asperamente. "Não conversei com ela (Georgette) sobre minha vinda, porque foi sugestão dela, de que seria melhor vir para cá", disse Daniele, já revelando o seu desejo de permanecer em Curitiba para treinar para os Jogos de 2008, em Pequim. Como o Estado antecipou, a ida de Daniele para Curitiba estava decidida antes do início da etapa Rio da Copa do Mundo, realizada entre os dias 2 e 4. Viajou com sua mãe, Geni, que já procura uma casa para alugar. O imóvel será custeado por um de seus patrocinadores.