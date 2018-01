Terminam os Jogos da polêmica A Olimpíada de Inverno de Salt Lake City (EUA) termina como a mais polêmica da história de suas 11 edições. Os 17 dias de disputa foram marcados por resultados modestos no campo esportivos e muitas controvérsias - falhas de arbitragem, protestos e ameaças de boicote de russos e sul-coreanos, patriotismo exarcebado dos anfitriões e escândalos de doping. Para o Brasil, que competiu com 11 atletas, a maior delegação da história, estes foram os Jogos da determinação. Os resultados mostraram que o País tem de evoluir, mas o grupo não deu vexame e até obteve uma honrosa posição com o 27.º lugar do bobsled, entre 34 países. A Alemanha venceu os Jogos, seguida por Noruega, EUA, Rússia e Canadá. Mas o comitê organizador resolveu inovar no critério de classificação, ordenando os países segundo o total de medalhas conquistadas e não pelo número de medalhas de ouro, como manda a tradição. Por esse critério, os EUA sobem para o segundo lugar. A Olimpíada da polêmica foi a primeira da gestão de Jacques Rogge, que assumiu a presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI) em 2001. Rogge encerrou os Jogos, em uma cerimônia vistosa no Estádio Rice-Eccles, convocando a "juventude mundial a reunir-se, em quatro anos, em Turim, na Itália". O COI teve de lidar com acusações de parcialidade dos árbitros da patinação artística, patinação de velocidade e hóquei sobre o gelo - as ameaças de Rússia e Coréia de boicote à cerimônia final não se confirmaram. Três atletas foram expulsos horas antes do fim dos Jogos. A Rússia apelará ao Tribunal de Arbitragem Desportiva contra a exclusão das esquiadoras Larissa Lazutina e Olga Danilova. Discorda da legalidade do antidoping feito nas atletas, pois o método que detectou darbepoetina, derivação química do hormônio eritropoietina (EPO), é experimental. O mesmo método acusou a presença da substância no exame do esquiador espanhol de origem alemã Johann Muehlegg, que passou de herói a vilão, perdeu uma de suas três medalhas de ouro e teve cancelada a homenagem que receberia do rei da Espanha, Juan Carlos. A esquiadora croata Janica Kostelic, com três medalhas de ouro, e o norueguês Ole Einar Bjorndalen, do biatlo, que se uniu à elite dos super-heróis, tornando-se o primeiro atleta a ganhar quatro medalhas na mesma edição dos Jogos, salvaram a imagem do esporte em Salt Lake. Veja a galeria