Terrorismo não assusta NY para Jogos-2012 O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, promete não economizar verbas para organizar a Olimpíada de 2012. A segurança, por causa dos atos terroristas de 11 de setembro de 2001, promete ser o ponto proncipal a ser focado pelos dirigentes e políticos da cidade. Os organizadores prometem usar parte dos US$ 3,3 bilhões que deverão ser arrecadados com a venda de ingressos e a entrada de patrocinadores. Bloomberg também projeta incrementar a infra-estrutura da cidade, melhorando o transporte (metrô e ônibus). O caráter multicultural da cidade, onde vivem mais de 8 milhões de pessoas, muitas deles oriundas de outras parte do mundo, também é apontado como um fator importante para que a ?Grande Maça? seja escolhida para ser sede dos Jogos de 2012.