Teste olímpico no Troféu Júlio Delamare O nadador Thiago Pereira, de 18 anos, dono da segunda melhor marca do ano nos 200 metros medley (1m59s48) e classificado para os Jogos Olímpicos de Atenas, é o destaque do 24º Campeonato Brasileiro Júnior - Troféu Júlio Delamare, na piscina do clube Pinheiros, em São Paulo, de quarta a domingo. O torneio é para atletas de 17 a 19 anos, mas vai reunir oito integrantes da seleção que competirá na Olimpíada, em agosto. O torneio reunirá 386 nadadores de 78 equipes. O Pinheiros, que compete em casa, defende o bicampeonato, mas o Minas Tênis participará com uma boa equipe de 35 atletas. Do time olímpico, Thiago, Lucas Salatta e Joanna Maranhão, todos especialistas no estilo medley, nadam para marcar pontos para seus clubes porque estão dentro da categoria júnior. Mariana Brochado, Rafael Mósca, Jáder Souza, Rebeca Gusmão e Diogo Yabe, mais velhos, nadam apenas nas provas eliminatórias, como forma de avaliação da etapa de treinamento após o camping realizado na Europa. A equipe brasileira passou o mês de junho treinando na altitude de Sierra Nevada (ESP), por três semanas, e ainda disputou o Torneio de Cannet (FRA) e o Evento Teste do Parque Olímpico de Atenas (GRE). Foi na piscina olímpica que Thiago nadou os 200 metros medley em 1m59s48, recorde sul-americano, no dia 12 de junho - desde então, não voltou a competir. O melhor tempo do ano até agora é do fenômero Michael Phelps, dos EUA (1m55s04). Em Atenas, Thiago, que treina no Minas Tênis, em Belo Horizonte, com o cubano Omar Gonzales, também foi terceiro colocado nos 400 metros medley (4m18s13). Ele ainda é o atual recordista sul-americano dessa distância (4m17s62) e também dos 200 metros peito (2m15s63). "É bom quebrar a rotina com mais uma competição antes da Olimpíada. Estou motivado. Vou aproveitar para manter o ritmo e fazer nova avaliação", disse Thiago. Mas ele insiste em não pensar em pódio olímpico nos 200 metros medley. "Vou nadar para ser finalista, entre os oito primeiros do mundo", avisou.