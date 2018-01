Testemunho de assessor complica Zequinha O assessor do ex-atleta Zequinha Barbosa, Luiz Otávio da Anunciação, confirmou nesta quarta-feira que ambos mantiveram relações sexuais com três adolescentes em um motel de Campo Grande. Durante depoimento à CPI Mista da Exploração Sexual, em Brasília, ele garantiu que não sabia que as jovens eram menores de idade. Vice-campeão mundial nos 800 metros, Zequinha Barbosa também foi convocado pela CPI mista, mas não compareceu e nem justificou a falta. A presidente da comissão, senadora Patrícia Saboya (PPS-CE), disse que iria convocar o ex-atleta com ordem policial. Luiz Otávio da Anunciação afirmou que as despesas do programa foram rateadas entre ele e o ex-atleta. Para cada garota, foram pagos R$ 40,00. Ainda de acordo com seu depoimento à CPI, Zequinha arcou com a conta do motel. Zequinha e seu assessor foram denunciados por duas adolescentes (de 13 e 15 anos de idade) no Ministério Público e indiciados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Grande (MS), no inquérito que investiga casos de abuso sexual praticado contra menores de idade no primeiro semestre deste ano.