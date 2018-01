Testosterona sintética aparece em testes de Floyd Landis Análises de sete amostras de urina do campeão da Volta da França de Ciclismo de 2006, o norte-americano Floyd Landis, mostraram traços de testosterona sintética, noticiou nesta segunda-feira o jornal francês L´Equipe. Em princípio, as amostras tinham dado resultado negativo, mas foram novamente testadas por um laboratório francês, que usou uma técnica que tem o objetivo de detectar testosterona exógena, oposta ao hormônio que existe naturalmente no corpo. Landis enfrenta uma audiência disciplinar nos Estados Unidos no próximo mês, depois de testar positivo para testosterona durante a Volta de 2006. Se considerado culpado de doping, o norte-americano, que nega ter usado qualquer substância, pode ser suspenso por dois anos do esporte. Ele também enfrenta a possibilidade de se tornar o primeiro campeão da Volta a perder seu título, que ficaria com o segundo colocado, o espanhol Oscar Pereiro.