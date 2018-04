Tetracampeã olímpica do nado anuncia seu retorno

A russa Anastasia Ermakova, tetracampeã olímpica de nado sincronizado e aposentada desde o fim dos Jogos Olímpicos de 2008, anunciou que voltará às competições em breve, informa nesta sexta-feira o diário digital russo Newsru.

"Voltarei a treinar antes do fim do ano. Depois dos Jogos de Pequim, estava tão cansada que não tinha mais forças ou vontade de competir", explicou.

Segundo a atleta, "os Jogos de 2012 valem o sacrifício". "Disputá-los em Londres é meu grande objetivo. Espero entrar na equipe russa no ano que vem e ajudar o dueto formado por Natalia Ishchenko e Svetlana Romashina no Mundial", disse, lembrando que nos campeonatos mundiais é permitido substituir uma atleta do dueto nas eliminatórias.

"Natalia também compete na prova individual, por isso vamos deixá-la de fora de uma das disputas em duplas para que possa descansar", completou.