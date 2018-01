Tevê aberta aposta no esporte em 2004 A Rede TV! vai investir pesado em programação esportiva a partir de janeiro de 2004. A emissora fechou contrato com uma empresa de marketing esportivo para a transmissão de várias competições nacionais e internacionais, incluindo o basquete da NBA e o futebol, com o Campeonato Inglês e Copa dos Campeões da Europa. Além da NBA, principal competição de basquete do mundo, a Rede TV! transmitirá o Nacional de Basquete, Feminino e Masculino. Atualmente, a emissora exibe dois programas esportivos: Bola na Rede, aos domingos, e TV Esporte e Notícia, de segunda a sábado. Leia mais no Jornal da Tarde