Tevez diz que ninguém ama mais o City do que ele

"Eu penso que ninguém ama mais essa camisa do que eu. Estou provando isso cada vez que eu jogo. Eu faço tudo que está ao meu alcance", garantiu o atacante, vice-artilheiro do Campeonato Inglês com 18 gols em 23 jogos.

"Desejo dizer diretamente a todos do City que eu nunca quis sair do clube, nunca quis abandonar o clube", afirmou o ex-corintiano, que mais uma vez teve seu nome listado diversas vezes para deixar Manchester na mais recente janela de transferências do futebol europeu.

Tevez garante que está muito feliz no City, principalmente por conta da boa temporada que está fazendo pela equipe de Manchester. "É um período da minha carreira em que eu começo a aproveitar mais as coisas e, para te dizer a verdade, eu estou feliz e muito relaxado. Isso é resultado do futebol que eu estou praticando, então estou muito feliz", contou.

O argentino também rasgou elogios ao seu companheiro de ataque no City: "Acho que o David Silva é o melhor companheiro que eu já tive, é o tipo de atacante que pode resolver o jogo para você".

O Manchester City é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, cinco pontos atrás do seu arquirrival Manchester United, que lidera. A diferença para o Arsenal, segundo, é de apenas um ponto.