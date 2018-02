Tevez salvou West Ham em 2007. Hoje é rival Há pouco mais de seis meses, Tevez salvou o West Ham do rebaixamento no Campeonato Inglês ao marcar o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Manchester United, na rodada final. Hoje o atacante argentino estará do lado oposto, tentando ajudar o líder Manchester a seguir no topo da tabela. O duelo será em Upton Park, casa do West Ham, e o argentino espera boa recepção. A rodada terá outros jogos importantes: Everton x Arsenal e Chelsea x Newcastle.