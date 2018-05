Thanou envia carta ao COI pedindo medalha de ouro

O COI cassou todas as medalhas de Jones na semana passada, devido ao envolvimento da atleta com doping. As vice-campeãs dos 200 metros e do salto em distância - outras provas vencidas por Jones - foram consideradas vencedoras e receberam suas medalhas de ouro.

Thanou, entretanto, ficou sem a medalha dourada devido a um incidente ocorrido quatro anos depois, em Atenas. Durante os Jogos em seu país, a grega simulou um acidente de moto para não realizar um exame antidoping.

Na segunda-feira, a Iaaf ascendeu Thanou do segundo para o primeiro lugar nos seus resultados oficiais e listou Marion Jones, que havia vencido a prova, como desclassificada. Entretanto, não houve decisão sobre a medalha.