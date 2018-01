The Best Jump começa nesta 4ª feira As provas da 37.ª edição do Concurso de Saltos Internacional Cidade de Porto Alegre - The Best Jump - serão disputadas a partir desta quarta-feira na Sociedade Hípica da capital gaúcha. Cerca de 300 conjuntos estarão disputando os R$ 170 mil em prêmios. Entre os participantes estão os brasileiros Rodrigo Lima, Vitor Alves Teixeira, Álvaro Affonso de Miranda Neto, Pedro Paulo Lacerda, César Almeida e Karina Johannpeter; os uruguaios Martin Rodrigues e Fernando Gonzalés; os argentinos Justo Albarracin e Matias Albarracin; a suíça Lesley McNaught e o irlandês Trevor Coyle. As principais provas dos cinco dias de competições estão marcados para sexta-feira, quando será disputada a seletiva para o Mundial de 2006, e domingo, dia do Grande Prêmio Copesul. A prova de abertura, conhecida como carro-cavalo, começa às 20 horas desta quarta-feira. Os organizadores acreditam que o público deve superar os 12 mil espectadores que o concurso teve no ano passado. A grande atração estava reservada para domingo, quando o cavaleiro Rodrigo Pessoa seria homenageado pela primeira vez no País pela medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, conquistada com a desclassificação do irlandês Cian O´Connor por doping na montaria. Mas ele informou aos organizadores, na noite desta terça-feira, que não conseguiu desmarcar um compromisso que tinha na Europa e cancelou a viagem ao Brasil.