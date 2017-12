THG aparece na contraprova de campeão O resultado positivo para o uso do esteróide anabolizante tetrahidrogestrinona (THG) pelo campeão europeu dos 100 m, Dwain Chambers, foi confirmado pelo teste da amostra B de urina, de acordo com fontes ligadas ao processo de controle. A Federação de Atletismo da Grã-Bretanha será informada do resultado e poderá, então, marcar uma audiência de julgamento do atleta. Chambers está sujeito a uma suspensão por dois anos.