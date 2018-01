Thiago Alves é eliminado em torneio de tênis nos EUA Número 133 do Brasil no ranking da ATP, o tenista Thiago Alves foi eliminado nesta sexta-feira pelo norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 0, nas oitavas-de-final do Torneio de Newport, evento que distribui US$ 355 mil em prêmios. Alves não conseguiu encaixar o seu saque no primeiro set e acabou derrotado por 6/2. O brasileiro até que melhorou no segundo, mas novamente teve o serviço quebrado e caiu por 6/3. Com o resultado, Fish vai enfrentar o australiano Mark Philippoussis pelas quartas-de-final. Já pelo Torneio de Gstaad, na Suíça, o destaque do dia ficou por conta do argentino Gaston Gaudio, cabeça-de-chave número dois, que foi surpreendido pelo francês Richard Gasquet e eliminado nas quartas-de-final por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Em outro jogo pelas quartas do torneio suíço, o croata Marin Cilic venceu o romeno Andrei Pavel por 2 a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5 - antes desse confronto, Cilic havia vencido o sérvio Dusan Vemic por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, ainda pela segunda rodada, já que a partida estava atrasada.