Thiago Alves é eliminado no Torneio de Indianápolis O tenista brasileiro Thiago Alves foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele perdeu nesta quarta-feira para o francês Nicolas Mahut, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 52 minutos de jogo. Número 3 do Brasil e 132º colocado no ranking mundial, Thiago Alves tinha conseguido uma boa vitória na estréia, ao derrotar o norte-americano Bobby Reynolds. Mas foi eliminado, assim como já tinha acontecido na terça-feira com Ricardo Mello, o outro brasileiro que disputou o Torneio de Indianápolis. Com premiação de US$ 575 mil, o Torneio de Indianápolis serve de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa no dia 28 de agosto, em Nova York. Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, o alemão Tommy Haas derrotou o suíço George Bastl por duplo 6/3, o belga Xavier Malisse ganhou do sul-coreano Hyung-Taik Lee por 7/6 (7/4) e 6/1 e o dinamarquês Kenneth Carlsen venceu o eslovaco Dominik Hrbaty por 6/3 e 6/2.